欧洲政经：欧元集团主席称希腊必须改变立场，才会考虑新的纾困案

迪塞尔布洛姆表示，欧元集团将于周三0930GMT就希腊问题召开记者会。

不过他表示，在希腊7月5日公投结束，并且该国政府改变立场以后，才可能达成新的协议。

他将此次公投称为“国内政治事件”，但称公投阻碍达成新的救援协议，尤其是齐普拉斯建议投“反对”票。

“我们只能等待结果，到时再看是否有继续帮助希腊的理由，以及怎样帮助，”他称。

“能改变的是希腊政府的立场，导致目前不幸局面的就是他们的立场，”他称。

迪塞尔布洛姆称，目前还不确定希腊违约是否一定会导致该国脱离欧元区。