欧洲政经：欧元集团主席称希腊必须改变立场，才会考虑新的纾困案

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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迪塞尔布洛姆表示，欧元集团将于周三0930GMT就希腊问题召开记者会。
不过他表示，在希腊7月5日公投结束，并且该国政府改变立场以后，才可能达成新的协议。
他将此次公投称为“国内政治事件”，但称公投阻碍达成新的救援协议，尤其是齐普拉斯建议投“反对”票。
“我们只能等待结果，到时再看是否有继续帮助希腊的理由，以及怎样帮助，”他称。
“能改变的是希腊政府的立场，导致目前不幸局面的就是他们的立场，”他称。
迪塞尔布洛姆称，目前还不确定希腊违约是否一定会导致该国脱离欧元区。
“我认为选择有很多，但前提是希腊政府要采取正面立场，”他称。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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