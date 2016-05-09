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货币新闻
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2016年 5月 9日 星期一 21:09 BJT
标题新闻：欧元集团主席迪塞尔布洛姆称希望在5月24日会议上就希腊改革和债务减免达成协议
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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