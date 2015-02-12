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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 07:16 BJT

重发-欧洲政经：欧元集团主席称，可能就希腊救助达成技术性协议

(重发以补充附尾USN遗漏符号)

路透布鲁塞尔2月12日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四表示，可能就希腊救助达成技术性协议，但达成政治协议“非常困难”。

他并称，迪塞尔布洛姆:解决希腊问题需要时间，称“别抱太大希望”。(完)
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