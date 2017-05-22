版本:
中国
债券 | 2017年 5月 22日 星期一 22:02 BJT

标题新闻：欧元集团主席迪塞尔布洛姆称将于明年中就希腊债务减免做出决定，周一料决定发放新贷

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐