欧洲央行：总裁德拉吉对希腊能得到金援持谨慎乐观态度，但敦促希腊偿债

标题新闻：惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面
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* 欧洲央行总裁称可能重新给予希腊债券的最低评级要求豁免
* 德拉吉警告希腊要履行债务
路透布鲁塞尔3月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对希腊能得益于欧洲央行印钞并正常获得央行资金表达了谨慎乐观，但敦促希腊履行偿债义务。
德拉吉今日在欧洲议会发表讲话，今日德国总理梅克尔和希腊总理齐普拉斯会晤，目前希腊寻求获得所需金援，避免被迫退出欧元区。
欧洲央行满足了希腊及其银行多数的融资要求。周一德拉吉暗示有将操作正常化的空间，能够令资金到位。
“我们有时间重新给予希腊债券最低评等要求豁免，这样就能通过量化宽松政策为希腊提供资金，”他表示。
“需要满足几个条件，目前还未做到。但我们有信心如果重新进行政策对话，条件是会满足的。”
但德拉吉安抚性的言论被对希腊强硬的警告所抑制。
“希腊及其国际伙伴目前应专注于为成功结束评估确定条件，”他表示，“希腊政府应承诺将履行对所有债权人的偿债义务。”
德拉吉表示，欧洲央行在希腊的敞口有1,040亿欧元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)