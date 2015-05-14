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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:31 BJT

欧洲政经：希腊财长要求推迟偿还欧洲央行的债务

路透雅典5月14日 - 希腊财长周四表示，该国的债务难以为继，向欧洲央行(ECB)的还款应当推后。

“7/8月左右，财政部将不得不向我们的伙伴国借款67亿欧元，以偿还证券市场计划(SMP)的债务，”希腊财长瓦鲁法基斯在雅典的记者会上表示。他指的是欧洲央行(ECB)在2010-2011期间根据SMP购买的债券。

“还剩下270亿欧元，应当在几个月或几年内偿还。这些债务应当往后延期，这一点很明确。”(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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