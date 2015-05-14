欧洲政经：希腊财长要求推迟偿还欧洲央行的债务

“7/8月左右，财政部将不得不向我们的伙伴国借款67亿欧元，以偿还证券市场计划(SMP)的债务，”希腊财长瓦鲁法基斯在雅典的记者会上表示。他指的是欧洲央行(ECB)在2010-2011期间根据SMP购买的债券。