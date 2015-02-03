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债券 | 2015年 2月 3日 星期二 16:57 BJT

欧洲政经：欧洲央行考虑退出希腊援助案的国际三方组合--德国商报

路透法兰克福2月3日 - 德国商报(Handelsblatt)周二报导，欧洲央行(ECB)在考虑退出管理希腊援助的国际三方组合。

据该报报导，该问题的讨论表明央行内部人士担忧，上月宣布的购债计划可能会导致利益冲突。

“ECB将利用这次机会退出，”该报援引一名德国政府消息人士称。

希腊新总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)的左翼政府已经表示，希望终止救助协议，并且不会配合国际救助三方派到雅典的审查员。

德国商报还报导称，国际货币基金组织(IMF)希望更早而不是更晚退出国际三方组织，这将使欧盟执委会成为唯一留下的参与者。报导未引述消息来源。

德国商报报导称，欧盟执委会主席贾克认为，这个三方合作关系前途堪忧，他在考虑一个采取更民主化管理的机制。(完)

(编译 李春喜 审校 王颖/蔡美珍)
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