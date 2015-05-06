版本:
中国
债券 | 2015年 5月 7日 星期四 00:30 BJT

标题新闻：ECB将希腊银行业可获得的紧急流动性援助(ELA)上限增加20亿欧元，至789亿欧元－消息

欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐