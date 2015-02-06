欧洲金融：央行紧急流动性只适用于有偿付能力的银行--ECB执委普雷特

路透法兰克福2月5日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周四表示，只有有偿付能力的银行才能获得央行紧急融资。

欧洲央行周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

欧洲央行的举动意味着，希腊央行必须在未来几周向国内银行业提供数以百亿欧元计的额外紧急流动性。但如果欧洲央行管委会表决结果有三分之二同意的话，希腊央行提供的紧急资金管道可能会被终结。

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼在周四刊出的一份报纸采访中表示，欧洲央行要严格对待向银行提供紧急资金。(完)