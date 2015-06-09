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债券 | 2015年 6月 9日 星期二 18:49 BJT

欧洲政经：欧盟执委会称周二接到希腊提交的新提议

路透布鲁塞尔6月9日 - 欧盟执委会发言人Margaritis Schinas在新闻发布会上表示，欧盟执委会周二接到希腊提交的新提议。

“流传着很多建议，包括今天早晨收到的新提议，”Schinas说，并指出欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一已经在布鲁塞尔会见希腊代表。

“三个机构目前正在仔细、努力评估这些提议，”Schinas补充说，他指的是欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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