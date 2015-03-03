《热点透视》希腊的180度大转弯才刚迈出第一步

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 王丽鑫

路透伦敦3月2日 - 希腊政府未来四个月面对的是一项几乎不可能的任务：与债权人重建信任，同时还要维系希腊人民的信赖。但总理齐普拉斯怪不了别人。他竞选时作出不负责的承诺，只能靠自己解围。

这个180度大转弯的第一阶段，就是希腊政府上周要求延长目前的纾困计划。新政府承诺不推翻前届政府的改革，也不会在磋商新合约时，片面采取措施。

大转弯还需要三个阶段。首先，“三巨头”大概会要求希腊作出更多让步，作为未来一个月协助希腊免于破产的交换条件，据称，欧元集团主席迪塞尔布洛姆已经提出这种作法的可能性。

其次，上周一提交的改革清单4月时将进一步具体明确，届时齐普拉斯将不得不对更多选举承诺食言。到时候希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)自吹自擂的“建设性模糊”策略，多数将按照债权人的意思加以厘清。

希腊希望把今年基础预算盈余目标从3%下调至1.5%，这个目标很有可能实现。但由于过去两个月这场政治闹剧，已对经济造成打击，实现这个目标将需要勒紧腰带。

最后，齐普拉斯将必须在6月底前接受一项协议，而这实质上将是新的长期协议。协议内容将是希腊接受债权人的资金，代价是在国际监督下实施艰难的改革。