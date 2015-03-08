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亚洲 | 2015年 3月 8日 星期日 14:53 BJT

欧洲政经：欧元集团主席积极回应希腊立即开始技术性磋商的请求--官员

路透雅典3月7日 - 希腊一政府官员周六称，希腊请求立即开始与国际债权人进行技术性磋商以结束该国目前的救援计划，得到欧元集团主席的积极回应。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周五致信欧元集团主席迪塞尔布洛姆，列出了希腊将实施的第一批改革计划。希腊开展改革，是换取欧盟/国际货币基金组织(IMF)进一步救援的条件。

“欧元集团主席迪塞尔布洛姆昨天深夜回信给财长瓦鲁法基斯，”该官员称。

“他对希腊财长的请求作出积极回应，强调欧元集团工作组以及各技术小组之间有必要继续协商，以执行2月20日的决定。”

按照与国际债权人上月达成的协议，希腊新政府在4月底之前要详细说明将采取的举措，以换取进一步救援。欧元区财长周一将在布鲁塞尔开会讨论雅典承诺改革的信件。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，只有该行看到希腊遵守纾困计划条款并有望获得肯定性评估，才会恢复向希腊银行业的正常授信。

他还明确表示，欧洲央行不会提高希腊发行短期公债的规模上限，因为欧盟条约禁止对成员国政府进行货币融资。 (完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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