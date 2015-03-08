欧洲政经：欧元集团主席积极回应希腊立即开始技术性磋商的请求--官员

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透雅典3月7日 - 希腊一政府官员周六称，希腊请求立即开始与国际债权人进行技术性磋商以结束该国目前的救援计划，得到欧元集团主席的积极回应。
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周五致信欧元集团主席迪塞尔布洛姆，列出了希腊将实施的第一批改革计划。希腊开展改革，是换取欧盟/国际货币基金组织(IMF)进一步救援的条件。
“欧元集团主席迪塞尔布洛姆昨天深夜回信给财长瓦鲁法基斯，”该官员称。
“他对希腊财长的请求作出积极回应，强调欧元集团工作组以及各技术小组之间有必要继续协商，以执行2月20日的决定。”
按照与国际债权人上月达成的协议，希腊新政府在4月底之前要详细说明将采取的举措，以换取进一步救援。欧元区财长周一将在布鲁塞尔开会讨论雅典承诺改革的信件。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，只有该行看到希腊遵守纾困计划条款并有望获得肯定性评估，才会恢复向希腊银行业的正常授信。
他还明确表示，欧洲央行不会提高希腊发行短期公债的规模上限，因为欧盟条约禁止对成员国政府进行货币融资。 (完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率