专访：希腊问题进展良好 欧元区财长会议有望取得突破--欧盟执委

路透华盛顿4月16日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，希腊与其国际金主在华盛顿就释放更多贷款进行会晤并取得良好进展，但在4月22日关键的欧元区财长会议召开前，仍需继续努力。

在主要参与方本周全都前往华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议期间，围绕希腊需要进行哪些改革的谈判暂停。他们在华盛顿就希腊问题举行了双边会谈。

希腊财政部长察卡洛托斯与德国财政部长朔伊布勒、美国财政部长杰克卢、欧洲央行总裁德拉吉、IMF总裁拉加德及欧元集团主席迪塞尔布洛姆进行会晤。IMF和欧洲官员也在双边会谈上讨论了希腊问题。

“近日取得了良好进展，还需做一些工作才可能完成对(希腊改革)的评审，”莫斯可维西称。

希腊改革评审完成是向希腊发放新贷款，以及开始减免债务谈判的一个条件。

莫斯可维西称金主方代表下周将重返希腊，为4月22日阿姆斯特丹欧元区财长会议做准备。

莫斯可维西称，阿姆斯特丹会谈希望能“有重大进展”，但这取决于下周的谈判结果如何。

“各方有达成协议的政治意愿，”莫斯可维西称。

希腊需要为政治阻力重重的养老金改革、调整个人所得税体系以及处理银行系统不良贷款立法。

“我们必须让所有的改革...以立法的形式得到保证，”莫斯可维西称。(完)