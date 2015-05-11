欧洲政经：德国与希腊财长将在欧元集团会议前会面-德国财政部发言人

发言人没有确认会面的具体时间，但表示会在1300 GMT的欧元集团会议之前。

多位欧元区官员已经排除了今天会议上与希腊达成协议的可能性，称会议的任何声明都不足以使欧洲央行(ECB)上调希腊银行业可以购买的该国短期国库券的上限，而这则是希腊寻求避免破产的一条出路。(完)