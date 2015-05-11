欧洲政经：德国与希腊财长将在欧元集团会议前会面-德国财政部发言人

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透柏林5月11日 - 德国财政部发言人周一表示，德国财长朔伊布勒和希腊财长瓦鲁法基斯将在周一的欧元集团会议之前会面。
发言人没有确认会面的具体时间，但表示会在1300 GMT的欧元集团会议之前。
多位欧元区官员已经排除了今天会议上与希腊达成协议的可能性，称会议的任何声明都不足以使欧洲央行(ECB)上调希腊银行业可以购买的该国短期国库券的上限，而这则是希腊寻求避免破产的一条出路。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。