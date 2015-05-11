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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 18:20 BJT

欧洲政经：德国与希腊财长将在欧元集团会议前会面-德国财政部发言人

路透柏林5月11日 - 德国财政部发言人周一表示，德国财长朔伊布勒和希腊财长瓦鲁法基斯将在周一的欧元集团会议之前会面。

发言人没有确认会面的具体时间，但表示会在1300 GMT的欧元集团会议之前。

多位欧元区官员已经排除了今天会议上与希腊达成协议的可能性，称会议的任何声明都不足以使欧洲央行(ECB)上调希腊银行业可以购买的该国短期国库券的上限，而这则是希腊寻求避免破产的一条出路。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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