版本:
中国
债券 | 2015年 6月 4日 星期四 22:42 BJT

标题新闻：法国财长萨潘称现在该希腊对其不愿接受的债权人草拟的协议条款提出替代方案

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐