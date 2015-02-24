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债券 | 2015年 2月 24日 星期二 19:03 BJT

欧洲政经：德国经济部长对希腊问题取得的进展持“谨慎乐观”看法

路透柏林2月24日 - 德国经济部长加布利尔周二表示，他对希腊债务谈判在延长援助方面取得的进展持“谨慎乐观”态度。此前希腊向欧洲伙伴提交了改革方案。

“对于我们一步步向冲突解决方案靠近，我持谨慎乐观看法，”加布利尔说。

“我们希望继续向希腊提供援助，但前提条件是希腊继续执行改革计划，”他在柏林的一次会议上说。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)
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