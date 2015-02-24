欧洲政经：德国经济部长对希腊问题取得的进展持“谨慎乐观”看法

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林2月24日 - 德国经济部长加布利尔周二表示，他对希腊债务谈判在延长援助方面取得的进展持“谨慎乐观”态度。此前希腊向欧洲伙伴提交了改革方案。
“对于我们一步步向冲突解决方案靠近，我持谨慎乐观看法，”加布利尔说。
“我们希望继续向希腊提供援助，但前提条件是希腊继续执行改革计划，”他在柏林的一次会议上说。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。