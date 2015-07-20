民调显示过半德国人认为与希腊达成的协议是糟糕的

路透柏林7月19日 - 据德国一项民调，过半德国人认为欧元区与希腊达成的协议是糟糕的，许多德国人倾向于让希腊离开欧元区而非让其有机会获得进一步援助。

德国议员周五同意欧元区就希腊第三轮纾困案进行协商，未来三年的纾困总金额或达860亿欧元。

德国《周日世界报》（Welt am Sonntag）刊载了民调机构YouGov进行的调查结果，调查中56%的受访者称他们认为与希腊达成的这样一个协议是糟糕的，其中略多于五分之一的受访者称该计划非常糟糕。

仅有2%的受访者认为该计划是积极的，另有27%称他们认为该计划有点积极意义。

《周日世界报》周日称，该民调显示德国人对周五议会的投票结果缺乏热情，并称该民调显示有48%的德国人宁愿看到希腊退出欧元区。该民调访问了1,380名德国人。

该报称，仅有三分之一受访者清楚地表示他们想要希腊继续留在欧元区内。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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