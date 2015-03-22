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货币新闻 | 2015年 3月 23日 星期一 07:50 BJT

《焦点》希腊总理首次正式访问柏林，将面对怀疑与指责

**带来改革计划**

“我预计（齐普拉斯）周一与总理的会谈中提出改革的计划。”梅克尔所在的社民党议会党团领袖Thomas Oppermann表示，“我想知道最终希腊是否准备进行改革。”

但德国经济部长加布利尔不确定齐普拉斯能否在最后期限前采取行动，“他必须这么做，但我不知道他明天是否能够带来改革计划。”

德国已经为希腊未来几个月还将寻求更多援助做好准备，但梅克尔的支持者在看到希腊的改革取得实质进展前，不会批准第三笔纾困资金。

希腊政府重提二战赔偿也加剧了两国紧张关系。德国政府承认其负有的历史责任，但不愿将该问题与欧元区政策挂钩。

但希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)仍似坚持二战赔偿的主张，并重申了他月初的警告，若希腊情势进一步恶化，移民可能将像潮水般涌向西欧。(完) (编译 许娜/郑茵/张荻； 审校 张涛/杜明霞)
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