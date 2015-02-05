《独家新闻》德国希望希腊新政府摒弃反撙节承诺--文件

一位希腊政府官员对路透表示，“显然希腊政府不会接受这些建议。这些建议与希腊人民最新赋予的职责发生了冲突，并无助于欧洲经济成长前景。”

左翼激进联盟党(Syriza)领导的新政府将于本周末正式公布其计划。

但各位政府部长已公开承诺提高最低工资、停止不受民众欢迎的出售国家资产举措、重新聘用被解雇的公务员，以及恢复向贫困退休人员发放圣诞节奖金。

德国的这份文件称，“欧元集团要希腊给出一个明确且进度尽量提前的承诺，确保维持纾困计划所需要的关键改革举措能够全面执行，”该文件将交由欧元区财长参考。

“我们的目的是让已经达成一致的改革计划继续执行下去(举措方面不能开倒车)，改革范围涵盖税收管理、征税、公共财政管理、私有化、公共行政、医疗保健、养老金、社会福利、教育以及反对贪污腐败等。”

该文件还敦促希腊宣布遵守债务偿还的承诺，包括欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)、欧洲金融稳定机构(EFSF)提供的资金，以及欧元区国家在第一次纾困计划中向希腊提供的双边贷款。(完)