德国驳回希腊提出的二战赔款要求

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透柏林3月11日 （记者 Madeline Chambers） - 希腊总理齐普拉斯指责德国利用法律把戏，逃避德国为纳粹二战期间占领希腊犯下罪行所应负的赔款。德国驳回了该赔款请求。
希腊正在争取说服欧元区伙伴国同意对一项2,400亿欧元的纾困计划的条款进行重新谈判。此时重提这个烫手问题，对缓解希腊和德国本已紧绷的关系毫无益处。
一位希腊部长称已准备支持一项法庭裁决，允许希腊没收德国国有资产，对二战中纳粹屠杀218名迪斯托莫村庄平民的受害者进行赔偿。
德国迫切希望结束纳粹赔款问题，德国官员周三辩称，德国已履行了自己的义务，包括1960年向希腊支付的1.15亿德国马克赔偿款。
“我们坚信，赔款和赔偿的问题早已在法律和政治层面获得解决，”德国总理默克尔的发言人塞柏特（Steffen Seibert）周三表示。
“我们应该聚焦于当前问题，以及有望实现的美好未来，”他说道，并指这个争议并不影响欧元区与希腊就纾困计划进行的对话。
政治人物也表达了不满情绪，巴伐利亚保守党人士Hans Michelbach称：“这个问题1950年代就解决了。如果希腊侵犯了德国的财产，德国知道怎么保卫自己的利益。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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