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时事要闻 | 2015年 3月 13日 星期五 09:27 BJT

德国财长朔伊布勒称不排除“希腊意外退出欧元区”

路透维也纳3月12日 - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称，希腊自身应承担责任，他还表示不能排除希腊意外退出欧元区的可能性。

“由于决定未来如何发展的责任与可能性只能取决于希腊，且因为我们不能确切了解希腊当局正在采取何等对策，我们不能排除希腊意外退出欧元区的可能性，”被问及“希腊意外退欧”可能性的时候，朔伊布勒告诉奥地利广播集团(ORF)。

朔伊布勒称，欧洲仍然做好了帮助希腊的准备，但希腊必须依靠自己。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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