德国财长朔伊布勒称不排除“希腊意外退出欧元区”

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透维也纳3月12日 - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称，希腊自身应承担责任，他还表示不能排除希腊意外退出欧元区的可能性。
“由于决定未来如何发展的责任与可能性只能取决于希腊，且因为我们不能确切了解希腊当局正在采取何等对策，我们不能排除希腊意外退出欧元区的可能性，”被问及“希腊意外退欧”可能性的时候，朔伊布勒告诉奥地利广播集团(ORF)。
朔伊布勒称，欧洲仍然做好了帮助希腊的准备，但希腊必须依靠自己。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。