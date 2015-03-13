德国财长朔伊布勒称不排除“希腊意外退出欧元区”

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月12日 - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称，希腊自身应承担责任，他还表示不能排除希腊意外退出欧元区的可能性。
“由于决定未来如何发展的责任与可能性只能取决于希腊，且因为我们不能确切了解希腊当局正在采取何等对策，我们不能排除希腊意外退出欧元区的可能性，”被问及“希腊意外退欧”可能性的时候，朔伊布勒告诉奥地利广播集团(ORF)。
朔伊布勒称，欧洲仍然做好了帮助希腊的准备，但希腊必须依靠自己。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。