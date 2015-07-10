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债券 | 2015年 7月 10日 星期五 18:43 BJT

欧洲政经：希腊改革方案展现出政府诚意--德国社民党高阶议员

路透柏林7月10日 - 德国社会民主党(SPD)高阶议员Carsten Schneider周五表示，希腊提出的最新改革方案展示出，该国政府在认真努力改善经济。

“这些提议显示，希腊政府似乎已准备好采取认真努力，”Schneider表示。德国社会民主党是梅克尔执政联盟中的较小盟党。

他还说，若要取得伙伴国信任，希腊议会需要快速批准改革方案。(完)

(编译 杜明霞；审校 王颖)

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