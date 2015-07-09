希腊债务危机殃及旅游业 “最后一刻”预订下滑

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路透柏林/雅典7月8日 （记者 Victoria Bryan/Lefteris Karagiannopoulos） - 希腊债务危机冲击旅游业，“最后一刻”预订数量大幅下滑，但希腊旅游业遭受的冲击可能有限，因希腊债务危机谈判变局是在大多数暑假预定已经完成时发生的。

希腊旅游联盟（Greek Tourism Confederation）称，“最后一刻”预订数已下滑了三成，而“最后一刻”预定通常占赴希腊游的五分之一。

“我们认为，希腊政府与债权人之间的谈判若能迅速结束，则我们仍然能够有足够的时间尽可能弥补在‘最后一刻’预定方面遭受的损失，”希腊旅游联盟主席Andreas Andreadis说道。

旅游网站Opodo.de 称，6月26日后希腊与欧元区债权人谈崩后，德国前往希腊的航班预定数突然下滑。

路透看到的Opodo.de的数据显示，6月27日到7月6日的大多数时间里，每日航班预订数相比上一年下滑了30-35%左右，其中有一天下滑了68%。

其他旅游网站Kayak.de和Swoodoo.de在希腊公投前的一周中称，搜索赴希腊航班的数量相比前一年下滑了8%。

Skyscanner.de称，航班搜索数减少了10%，机票价格下滑了7%左右。（完）