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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 18:44 BJT

欧洲政经：德国议会以多数票批准延长对希腊的救助

路透柏林2月27日 - 德国议会周五批准延长对希腊的救助，此前财长朔伊布勒承诺不会允许希腊“勒索”欧元区伙伴国。朔伊布勒此前对于希腊是否可信也表示过疑虑。

共有542名议员投赞成票，包括总理梅克尔左派-右派联盟中的几乎所有议员，还有反对党议员。这次欧元区救助协议投票创下的最高支持率，德国下议院共有631名议员。

德国下议院投票是延长希腊救助所面临的唯一重大障碍。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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