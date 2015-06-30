基金产业：希腊脱离欧元区风险上升，或扭转对冲基金六年来最好开局

业内专家称，尽管对冲基金投资组合中希腊曝险较小，但危机可能导致欧洲股市下跌，二线公债利差扩大，进而产生更大的影响。

Lyxor数据显示，与希腊相关对冲基金交易较少，曝险比例方面，从一支基金将5.6%的资产押注希腊股市上涨，到另一支基金4.5%的资产押注希腊主权债价格下跌。Lyxor追踪管理资产超过2,000亿美元的基金策略。

Lyxor称其追踪的60多支对冲基金中，只有11支直接对希腊曝险。其并表示，没有基金出于从市场震荡中获利的目的而进行押注，让那些认为爱投机的对冲基金可能会对受困市场大举出手的部分人士感到困惑。

“目前没有基金准备走机会主义策略，也就是说利用当前局势获利，”Lyxor研究主管Philippe Ferreira称。

Ferreira称，一些受重大事件导向，以及押注股价走势的策略可能要遭殃。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 孙茉莉/艾茂林)