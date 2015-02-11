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国际财经 | 2015年 2月 11日 星期三 11:43 BJT

俄罗斯和中国提出经济支援希腊--希腊官员

路透雅典2月10日 - 希腊副外长尼克斯·尚提斯(Nikos Chountis)周二称，中国和俄罗斯已提出向希腊提供经济支援，而希腊政府并未要求中俄伸出援手。尚提斯未进一步给出详情。

尚提斯告诉希腊电台：“近日大选之后，俄罗斯和中国提出了经济支援的建议，有关援助、投资的可能性。”

“我们并未要求（经济支援）。计划已经提出，我们正在讨论。”

希腊迄今暂时排除了向俄罗斯寻求经济援助，其正与欧洲伙伴达成一项协议以避免发生大的资金危机，虽然希腊防长帕诺斯·卡姆诺斯(Panos Kammenos)周二稍早建议向他方寻求帮助。

希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)将在周三到访俄罗斯。

尚提斯表示，虽然希腊尚未排除向其他国家寻求援助，希腊仍将最先“尽其所能”与欧洲伙伴达成协议。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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