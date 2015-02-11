俄罗斯和中国提出经济支援希腊--希腊官员

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透雅典2月10日 - 希腊副外长尼克斯·尚提斯(Nikos Chountis)周二称，中国和俄罗斯已提出向希腊提供经济支援，而希腊政府并未要求中俄伸出援手。尚提斯未进一步给出详情。
尚提斯告诉希腊电台：“近日大选之后，俄罗斯和中国提出了经济支援的建议，有关援助、投资的可能性。”
“我们并未要求（经济支援）。计划已经提出，我们正在讨论。”
希腊迄今暂时排除了向俄罗斯寻求经济援助，其正与欧洲伙伴达成一项协议以避免发生大的资金危机，虽然希腊防长帕诺斯·卡姆诺斯(Panos Kammenos)周二稍早建议向他方寻求帮助。
希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)将在周三到访俄罗斯。
尚提斯表示，虽然希腊尚未排除向其他国家寻求援助，希腊仍将最先“尽其所能”与欧洲伙伴达成协议。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)