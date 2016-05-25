焦点：希腊谈判“突破”减债问题僵局 IMF同意重回纾困团队

分析：白宫遭遇几重危机 特朗普陷入四面楚歌
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路透布鲁塞尔5月25日 - 欧元区明确同意向希腊提供债务减免，最终使国际货币基金组织(IMF)同意重新加入对希腊的纾困计划。各国财长称该项协议是谈判取得的重大突破。
谈判在持续至周三凌晨之后，欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，但最后可能会有些技术性调整。这表明希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政联盟推动的财政改革得到了认可。
但谈判取得的更大进展是达成了债务减免协议。欧元区同意在2018年向希腊提供债务减免，如果这是使希腊偿债负担达标的必要条件的话。这足以确保IMF同意再度加入希腊纾困计划。
“我们在希腊问题上取得重大突破，希腊财政纾困计划进入了新阶段，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会中称。“这超乎我在不久之前的想象。”
迪塞尔布洛姆承认官员们为达成协议是投入了一些“政治资本”的，也就是同意顾及德国强力反对减免希腊债务；但他称，该协议标志着，旨在稳定希腊财政的这部已上演六年的纾困大戏进入“新阶段”。希腊问题曾险些导致问世16年的欧元区分崩离析。
他说，如今谈判中已重新建立起互信；而就在近一年前，齐普拉斯拒绝撙节还差点儿把希腊推出欧元区。
**希腊的乐观**
“我有理由乐观地认为，这可能是希腊衰退-举措-衰退(recession-measures-recession)这种恶性循环，转变为投资者的希腊投资跑道畅通的开始，”希腊财长察卡洛托斯在离开欧盟会议时对记者表示。
IMF长久以来一直坚持，欧洲各国政府应承担损失以减轻希腊部分债务，好让其公共财政更能持续。德国等国家拒绝这么做，导致与IMF数月来争论不休，而希腊则成为了看客。
尽管欧洲并未提供立即的债务减免，或者无条件地承诺降低希腊必须偿还的债务，但它们的确明白订出规范。希腊的总融资需求中期必须保持在相当于GDP的15%以下，之后则需在20%以下。
“欧元集团今天就债务举措计划达成一致，该计划将逐步进行，而且必须符合已同意的总融资需求指标，”声明稿表示。
**IMF的参与**
IMF欧洲主管Poul Thomsen表示，他认为该举措将“实现必要的债务减免”，不过他警告称，这仍将取决于华盛顿的IMF理事会，来决定是否同意他的评估。他表示，债务减免的范围还不确定。
“这将根据我们的标准规范来实现债务可持续性，”Thomsen表示。他强调IMF仍坚持认为，只有在欧洲债权人减轻希腊的债务负担后，才会向希腊提供更多资金。他表示，“我认为这不会让债务减免计划有所减弱。”
但他承认，IMF做出了巨大让步，同意减债一事最终在2018年决定，而不是最初要求的早早决定。
减轻希腊债务可以有不同的方式，包括延长一定期限，而不通过削减债务的名义数量，这种方式得到欧元区的认可。
德国一直坚持IMF应当参与救助，因为IMF素来在财政问题上十分严格。但德国同时反对IMF的减债要求，担心这会制造“道德风险”，鼓励欧元区债务国不实行撙节改革。
一直对救助希腊持怀疑态度的强硬派斯洛伐克财长Peter Kazimir表示，达成这个结果很不容易，可能已经是最好的结果了。
法国财长萨潘大力赞扬齐普拉斯推动议会通过了痛苦的改革措施，这将使希腊下月获得首期75亿欧元新资金，未来还有28亿欧元的援助。
“虽然磋商时间很长，但气氛总是非常轻松，”他说。“这个协议最重要之处在于，阐明了对今日希腊的信心。”(完)
(编译 李婷仪/戴素萍/李春喜 审校 王颖/张荻/郑茵)
现在，与特朗普同属共和党阵营的国会议员们无论是在政治上还是政策上，都有另搞一套的迹象，决心在医保和税改计划等问题上尽可能力挽狂澜。此前对于身居美国总统职位的人来说，无疑是艰难的一周。
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