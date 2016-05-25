焦点：希腊谈判“突破”减债问题僵局 IMF同意重回纾困团队

图中为希腊英文单词及印有希腊国旗颜色的猪形存钱罐和多枚欧元硬币。 REUTERS/Pawel Kopczynski

路透布鲁塞尔5月25日 - 欧元区明确同意向希腊提供债务减免，最终使国际货币基金组织(IMF)同意重新加入对希腊的纾困计划。各国财长称该项协议是谈判取得的重大突破。

谈判在持续至周三凌晨之后，欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，但最后可能会有些技术性调整。这表明希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政联盟推动的财政改革得到了认可。

但谈判取得的更大进展是达成了债务减免协议。欧元区同意在2018年向希腊提供债务减免，如果这是使希腊偿债负担达标的必要条件的话。这足以确保IMF同意再度加入希腊纾困计划。

“我们在希腊问题上取得重大突破，希腊财政纾困计划进入了新阶段，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会中称。“这超乎我在不久之前的想象。”

迪塞尔布洛姆承认官员们为达成协议是投入了一些“政治资本”的，也就是同意顾及德国强力反对减免希腊债务；但他称，该协议标志着，旨在稳定希腊财政的这部已上演六年的纾困大戏进入“新阶段”。希腊问题曾险些导致问世16年的欧元区分崩离析。

他说，如今谈判中已重新建立起互信；而就在近一年前，齐普拉斯拒绝撙节还差点儿把希腊推出欧元区。

**希腊的乐观**

“我有理由乐观地认为，这可能是希腊衰退-举措-衰退(recession-measures-recession)这种恶性循环，转变为投资者的希腊投资跑道畅通的开始，”希腊财长察卡洛托斯在离开欧盟会议时对记者表示。

IMF长久以来一直坚持，欧洲各国政府应承担损失以减轻希腊部分债务，好让其公共财政更能持续。德国等国家拒绝这么做，导致与IMF数月来争论不休，而希腊则成为了看客。

尽管欧洲并未提供立即的债务减免，或者无条件地承诺降低希腊必须偿还的债务，但它们的确明白订出规范。希腊的总融资需求中期必须保持在相当于GDP的15%以下，之后则需在20%以下。

“欧元集团今天就债务举措计划达成一致，该计划将逐步进行，而且必须符合已同意的总融资需求指标，”声明稿表示。

**IMF的参与**

IMF欧洲主管Poul Thomsen表示，他认为该举措将“实现必要的债务减免”，不过他警告称，这仍将取决于华盛顿的IMF理事会，来决定是否同意他的评估。他表示，债务减免的范围还不确定。

“这将根据我们的标准规范来实现债务可持续性，”Thomsen表示。他强调IMF仍坚持认为，只有在欧洲债权人减轻希腊的债务负担后，才会向希腊提供更多资金。他表示，“我认为这不会让债务减免计划有所减弱。”

但他承认，IMF做出了巨大让步，同意减债一事最终在2018年决定，而不是最初要求的早早决定。

减轻希腊债务可以有不同的方式，包括延长一定期限，而不通过削减债务的名义数量，这种方式得到欧元区的认可。

德国一直坚持IMF应当参与救助，因为IMF素来在财政问题上十分严格。但德国同时反对IMF的减债要求，担心这会制造“道德风险”，鼓励欧元区债务国不实行撙节改革。

一直对救助希腊持怀疑态度的强硬派斯洛伐克财长Peter Kazimir表示，达成这个结果很不容易，可能已经是最好的结果了。

法国财长萨潘大力赞扬齐普拉斯推动议会通过了痛苦的改革措施，这将使希腊下月获得首期75亿欧元新资金，未来还有28亿欧元的援助。

“虽然磋商时间很长，但气氛总是非常轻松，”他说。“这个协议最重要之处在于，阐明了对今日希腊的信心。”(完)