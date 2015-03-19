《综述》欧盟告知希腊，解决危机所需的时间和耐心即将耗尽

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
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消息人士称，磋商除了讨论了一些程序性问题外，没有任何进展。
**流动性问题**
希腊副总理Yannis Dragasakis周四在电视脱口秀节目中指责债权方的专家团队超越其授权范围。
他对Alpha TV表示，“技术团队是来搜集数据的，但他们的要求超出了他们的职责所在。例如，他们要审查整个政府，每个部的计划和改革。”
Dragasakis承认，希腊面临流动性问题，需要与欧盟贷款方合作以保证准时发放工资、养老金并偿债。
他说，“我们自2014年8月以来没有收到一笔(纾困)贷款，但我们已经履行了所有的义务。”
希腊要求得到欧洲央行持有希腊债券的获利约19亿欧元，但欧元区财长则将此要求与改革计划取得进展挂钩。希腊还希望欧洲央行同意其增发短期国库券，而只有希腊银行业者愿意购买。(完) (翻译 郑茵/张涛/戴素萍/张荻； 审校 龚芳/杜明霞)
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