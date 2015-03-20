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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 12:58 BJT

《综述》希腊总理承诺实施改革，以获取资金解燃眉之急

欧盟官员称会谈比较务实，与近几周的口水战形成鲜明对比。这种口水战使希腊与德国部长官员之间的对峙日趋恶化，引发部分债权国可能倾向于让希腊退出欧元区的猜测。

自全球金融危机爆发以来，希腊政府依靠两次国际纾困才躲过了破产厄运，但现在则面临未来几周资金告罄的风险。周四，希腊银行业者公布存款外流创一个月来最大规模，暗示储户对于该国的财政前景感到忧虑。

熟知欧洲央行想法的一名人士称，德拉吉将明确表示该行不会取消对希腊短期债券发行的限制。希腊财长称这项限制让该国“窒息”。“是否能从债权人那里获得资金，取决于希腊能否兑现承诺，”这位消息人士称，“欧洲央行不会提供过桥融资。”

齐普拉斯并未回应有关希腊的融资问题，只是在会前表示，“欧盟需要既尊重民主又不违背条约的更多政治动议，这样我们才能度过危机并开始迈向增长。”

一名希腊官员表示，希腊政府有足够的现金，在周五向国际货币基金组织(IMF)偿还3.5亿欧元的最后一笔分期款项。

“未来的道路依然非常艰难，”梅克尔周四向德国议会表示。希腊必须明白，国际纾困要求其履行相关义务，即“改革预算并努力争取有朝一日不再需要帮助”。(完) (编译 李春喜/李爽/许娜；审校 王丽鑫/龚芳/王颖)
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