《综述》希腊总理承诺实施改革，以获取资金解燃眉之急

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
欧盟官员称会谈比较务实，与近几周的口水战形成鲜明对比。这种口水战使希腊与德国部长官员之间的对峙日趋恶化，引发部分债权国可能倾向于让希腊退出欧元区的猜测。
自全球金融危机爆发以来，希腊政府依靠两次国际纾困才躲过了破产厄运，但现在则面临未来几周资金告罄的风险。周四，希腊银行业者公布存款外流创一个月来最大规模，暗示储户对于该国的财政前景感到忧虑。
熟知欧洲央行想法的一名人士称，德拉吉将明确表示该行不会取消对希腊短期债券发行的限制。希腊财长称这项限制让该国“窒息”。“是否能从债权人那里获得资金，取决于希腊能否兑现承诺，”这位消息人士称，“欧洲央行不会提供过桥融资。”
齐普拉斯并未回应有关希腊的融资问题，只是在会前表示，“欧盟需要既尊重民主又不违背条约的更多政治动议，这样我们才能度过危机并开始迈向增长。”
一名希腊官员表示，希腊政府有足够的现金，在周五向国际货币基金组织(IMF)偿还3.5亿欧元的最后一笔分期款项。
“未来的道路依然非常艰难，”梅克尔周四向德国议会表示。希腊必须明白，国际纾困要求其履行相关义务，即“改革预算并努力争取有朝一日不再需要帮助”。(完) (编译 李春喜/李爽/许娜；审校 王丽鑫/龚芳/王颖)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)