《综述》希腊争取12亿欧元退还资金无望，亟需拿出改革计划

齐普拉斯已承诺下周一提交改革计划的全面清单，但目前还不清楚是否会包含上届政府同意的私有化和养老金改革举措。

希腊还希望拿到由欧洲央行此前购买希腊政府公债而得的19亿欧元获利。但欧元区要求必须先让希腊主要债权方--国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会批准其改革计划才行。

欧盟执委会主席贾克向欧洲议会表示，近几周对希腊情势感到“非常悲观”，但现在相信纾困进程重回正轨。

据一位银行业消息人士透露，欧洲央行周三略微放松对希腊银行业的约束，把银行业者可以从希腊央行获得的紧急贷款规模自698亿欧元提高至逾710亿欧元。