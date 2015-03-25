《综述》希腊争取12亿欧元退还资金无望，亟需拿出改革计划

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
齐普拉斯已承诺下周一提交改革计划的全面清单，但目前还不清楚是否会包含上届政府同意的私有化和养老金改革举措。
希腊还希望拿到由欧洲央行此前购买希腊政府公债而得的19亿欧元获利。但欧元区要求必须先让希腊主要债权方--国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会批准其改革计划才行。
欧盟执委会主席贾克向欧洲议会表示，近几周对希腊情势感到“非常悲观”，但现在相信纾困进程重回正轨。
据一位银行业消息人士透露，欧洲央行周三略微放松对希腊银行业的约束，把银行业者可以从希腊央行获得的紧急贷款规模自698亿欧元提高至逾710亿欧元。
但是，作为欧元区银行业监管者，欧洲央行要求希腊银行业者不要增持短期政府债券。(完) (编译 郑茵/王颖/许娜；审校 张荻)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。