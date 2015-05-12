欧洲政经：希腊勉强完成向IMF偿付款项，总理呼吁债权人也拿出诚意

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
朔伊布勒在布鲁塞尔举行的欧盟财长会议后对记者表示，“有关问题的进展并不及谈判气氛的改善。”
债权人坚持希腊必须开始实施全面的改革计划，之后他们才能发放最后一笔72亿欧元纾困资金，该纾困计划将在6月底到期。
在周二的电话会议上，欧洲央行的政策制定者讨论了对希腊银行业者提供紧急资金的问题，但并未满足希腊政府要求增加出售短期国债的期望，此举将缓解希腊政府的融资困境。
但银行消息人士表示，欧洲央行将紧急贷款上限提高了11亿欧元至800亿欧元，以帮助希腊银行业者应对存款出逃。目前欧洲央行也没有收紧贷款抵押品的要求。
希腊动用IMF账户储备是以特别提款权(SDR)计价，一位希腊央行官员表示这得到了IMF的批准。该账户资金必须在数周内偿还。。(完) (翻译 刘秀红/张荻； 审校 王丽鑫/龚芳)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。