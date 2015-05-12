欧洲政经：希腊勉强完成向IMF偿付款项，总理呼吁债权人也拿出诚意

朔伊布勒在布鲁塞尔举行的欧盟财长会议后对记者表示，“有关问题的进展并不及谈判气氛的改善。”

债权人坚持希腊必须开始实施全面的改革计划，之后他们才能发放最后一笔72亿欧元纾困资金，该纾困计划将在6月底到期。

在周二的电话会议上，欧洲央行的政策制定者讨论了对希腊银行业者提供紧急资金的问题，但并未满足希腊政府要求增加出售短期国债的期望，此举将缓解希腊政府的融资困境。

但银行消息人士表示，欧洲央行将紧急贷款上限提高了11亿欧元至800亿欧元，以帮助希腊银行业者应对存款出逃。目前欧洲央行也没有收紧贷款抵押品的要求。