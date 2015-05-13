欧洲政经：希腊排除举行公投可能，继续争取与债权人在月底前达成协议

路透雅典5月13日 - 希腊政府周三排除了迅速举行公投以获取公众对改革计划支持的可能，反而选择为与债权人在月底前达成一项妥协计划做最后的努力。

在现金即将告罄、选择余地也不大的情况下，希腊总理齐普拉斯周三稍晚主持四天来的第三次内阁会议，争取找出一个打破和债权人谈判僵局的办法。