欧洲政经：希腊排除举行公投可能，继续争取与债权人在月底前达成协议

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅典5月13日 - 希腊政府周三排除了迅速举行公投以获取公众对改革计划支持的可能，反而选择为与债权人在月底前达成一项妥协计划做最后的努力。
在现金即将告罄、选择余地也不大的情况下，希腊总理齐普拉斯周三稍晚主持四天来的第三次内阁会议，争取找出一个打破和债权人谈判僵局的办法。
此外，周三公布的数据显示，希腊第一季经济较前季萎缩0.2%，在几个月前才刚摆脱持续六年的衰退后再一次陷入泥潭。分析师将经济重陷衰退归咎于谈判僵局损及信心和需求。
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。