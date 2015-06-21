欧洲金融：希腊银行业存款外流加剧，ECB提高紧急援助上限

路透雅典/卢森堡6月19日 - 欧洲央行(ECB)扩展紧急融资，帮助希腊银行业维持运营。在下周决定希腊能否留在欧元区的峰会召开之前，周五存款持续流失。

希腊官员称，随着希腊脆弱的银行系统压力与日俱增，欧洲央行举行电话会议，将紧急流动性援助上限提高18亿欧元。

这应足以让该国银行系统坚持到周一晚间的欧元区领导人会议，届时他们将为达成改革换援助的协议作出最后努力。

在希腊离月底可能违约越来越近之际，总理齐普拉斯向希腊人打包票，“危机和恐慌”的预言将被击破，政府将与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人达成协议。

然而欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)称，谁也不能想当然的认为周一他将主持的欧元区领导人紧急峰会能找到“神奇的方案”。

银行业者称，提款额本周增至约42亿欧元，周五便约有12亿欧元从银行被提走，让人恐慌的新闻加快了提款速度。

一名银行业人士称，“今天比昨天更难。周一可能也不好过。”