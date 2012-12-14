希腊经济: 欧元区同意拨款500亿欧元,总理称希腊退出说法已成历史

路透布鲁塞尔12月13日 - 欧元区周四同意提供近500亿欧元的援助款给希腊,希腊总理萨马拉斯因此宣布有关希腊退出欧元区的说法已成过去式.

在经过数月来的猜疑和政治动荡后,该拨款协议使希腊免于灾难性违约,且确保希腊可以留在欧元区.希腊之前多次未能达到其与欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成的财政目标,且结构性经济改革停滞不前.

"我们相信该计划已回到稳健的轨道上",欧元集团主席贾克在布鲁塞尔举行的财长会议后的记者会上表示.

"资金最快下周就会拨给希腊."

财长们同意发放总计491亿欧元的贷款,其中343亿将会立即拨款,其余在3月底前将分阶段发放,前提是希腊达成一连串的改革指标.

希腊总理萨马拉斯表示,周四的决定体现了欧洲团结一致的力量,希腊将会留在欧元区.

"希腊退出欧元区的话已成历史.希腊重新振作了起来.希腊民众的辛苦没有白费."萨马拉斯表示.

贾克表示,他不确定是否需要额外的举措来达到已经同意的目标,即在2020年前把希腊债务相当于国内生产总值(GDP)的比重降至124%,但欧元区已准备好在必要时采取新举措.