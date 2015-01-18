《独家新闻》欧元区官员考虑将希腊救援计划最多延长六个月

路透布鲁塞尔1月16日 - 欧元区官员周四就将希腊救援计划最多延长六个月进行了讨论，以留出时间与希腊新政府讨论结束目前的救援，以及用什么计划取代之。

目前的救援计划已经延期了两个月，将在2月结束。希腊此前希望从欧元区救援基金获得增强条件信用额度(Enhanced Conditions Credit Line，ECCL)，取代救援计划。希腊本无需动用该信用额度。

“2月之后将不得不延期。这不可避免，”欧元区一了解讨论情况的官员称。“有可能延期六个月。”

延期须由希腊1月25日选举产生的新政府提出申请。

不过欧元区官员称，由于希腊选举后的政治不确定性导致借款成本飙升，该国看来需要进一步的欧元区支持，只有起保障作用的信用额度可能还不够。

目前还没有作出决定，希腊选举结束后次日，1月26日的欧元区财长会议上可能进一步讨论这个问题。

“ECCL只面向原则上拥有市场准入的国家，它是项保障政策，旨在打消市场疑虑，”另一欧元区官员称。

“出于好意，你可能认为去年底就该向希腊提供(ECCL)。但现在面临着不确定性，金融系统压力，希腊长期收益率升破10%的情况，所有这些因素让希腊看起来都没有获得ECCL的资格，”

该官员称，“希腊局势整体上较六周前恶化。他们需要的只是常规计划。”希腊可能需要计划延长五到六个月。

为部长会议做准备的官员没有讨论可能进行的第三轮救援规模，以及其他细节。

希腊财政部发言人拒绝置评。(完)