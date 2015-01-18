《独家新闻》欧元区官员考虑将希腊救援计划最多延长六个月

美国政经：摩根大通CEO迪蒙称，坏的公共政策是其最大担忧
路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。
路透布鲁塞尔1月16日 - 欧元区官员周四就将希腊救援计划最多延长六个月进行了讨论，以留出时间与希腊新政府讨论结束目前的救援，以及用什么计划取代之。
目前的救援计划已经延期了两个月，将在2月结束。希腊此前希望从欧元区救援基金获得增强条件信用额度(Enhanced Conditions Credit Line，ECCL)，取代救援计划。希腊本无需动用该信用额度。
“2月之后将不得不延期。这不可避免，”欧元区一了解讨论情况的官员称。“有可能延期六个月。”
延期须由希腊1月25日选举产生的新政府提出申请。
不过欧元区官员称，由于希腊选举后的政治不确定性导致借款成本飙升，该国看来需要进一步的欧元区支持，只有起保障作用的信用额度可能还不够。
目前还没有作出决定，希腊选举结束后次日，1月26日的欧元区财长会议上可能进一步讨论这个问题。
“ECCL只面向原则上拥有市场准入的国家，它是项保障政策，旨在打消市场疑虑，”另一欧元区官员称。
“出于好意，你可能认为去年底就该向希腊提供(ECCL)。但现在面临着不确定性，金融系统压力，希腊长期收益率升破10%的情况，所有这些因素让希腊看起来都没有获得ECCL的资格，”
该官员称，“希腊局势整体上较六周前恶化。他们需要的只是常规计划。”希腊可能需要计划延长五到六个月。
为部长会议做准备的官员没有讨论可能进行的第三轮救援规模，以及其他细节。
希腊财政部发言人拒绝置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 5/9 美国 发售三年期公债 5/9 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/9 日本 标售10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
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