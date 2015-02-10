《综述》欧盟执委会主席贾克加强与希腊接触，但目前缺乏进展

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，对于1941-1944年纳粹占领期间在希腊发生的“恐怖事件”，德国政府完全清楚自己负有政治和道义责任。“但是，我们坚决相信所有的赔偿问题，包括强制贷款问题都已得到彻底而公正的解决，”他补充道。
另一位部长在国会上宣布了几项计划，例如暂停加拿大业者运营的金矿项目 ，以及取消雅典老机场的开发计划，这是普遍撤回私有化计划的一部分。私有化计划是希腊获得国际援助的条件之一。
瓦鲁法基斯提议六个月的过渡期。在此期间，希腊希望能够获准发行更多短期公债，实现较小规模的预算盈余，并获得欧洲央行持有希腊债券的收益。
他周一表示，当前援助计划所要求各项条件中，希腊政府希望废止者约有30%，取而代之的是经济合作暨发展组织(OECD)批准的措施，并继续实施其余70%的建议。
他还称，希腊将利用过渡期协商债务重组计划，把欧元区政府贷款换成为与国内生产总值(GDP)挂钩的债券，并把欧洲央行持有的债券互换为无到期日的附息债券。
欧盟官员表示，不太可能接受这种形式的提议，但这些提议可能包含妥协的希望，比如允许更长时间的利息支付宽限期，从而进一步延长债务偿还期限。
希腊前任保守派政府曾批准一项经济改革计画，该计画在外部监督下整合了多项政策，以德国为首的欧元区债权人首先希望看到希腊新政府坚定地承诺落实此计划。(完) (编译 张涛/李爽/孙茉莉/许娜；审校 张明钧/张荻)
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
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