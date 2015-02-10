《综述》欧盟执委会主席贾克加强与希腊接触，但目前缺乏进展

德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，对于1941-1944年纳粹占领期间在希腊发生的“恐怖事件”，德国政府完全清楚自己负有政治和道义责任。“但是，我们坚决相信所有的赔偿问题，包括强制贷款问题都已得到彻底而公正的解决，”他补充道。

另一位部长在国会上宣布了几项计划，例如暂停加拿大业者运营的金矿项目 ，以及取消雅典老机场的开发计划，这是普遍撤回私有化计划的一部分。私有化计划是希腊获得国际援助的条件之一。

瓦鲁法基斯提议六个月的过渡期。在此期间，希腊希望能够获准发行更多短期公债，实现较小规模的预算盈余，并获得欧洲央行持有希腊债券的收益。

他周一表示，当前援助计划所要求各项条件中，希腊政府希望废止者约有30%，取而代之的是经济合作暨发展组织(OECD)批准的措施，并继续实施其余70%的建议。

他还称，希腊将利用过渡期协商债务重组计划，把欧元区政府贷款换成为与国内生产总值(GDP)挂钩的债券，并把欧洲央行持有的债券互换为无到期日的附息债券。

欧盟官员表示，不太可能接受这种形式的提议，但这些提议可能包含妥协的希望，比如允许更长时间的利息支付宽限期，从而进一步延长债务偿还期限。