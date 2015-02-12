《综述》希腊同意与债权人协商退出国际纾困，双方互有妥协

这将使希腊银行业者面临资本外逃和崩盘的风险，分析师称那可能从而导致希腊退出欧元区。

凸显希腊情况的危急，该国1月税收较预算目标短少了约10亿欧元，因希腊民众在1月25日大选前拖延缴税，期望新的左翼政府能够取消一项不受欢迎的地产税。

一位希腊官员淡化了若欧洲央行2月28日后切断资金供应，该国银行体系面临的威胁。

他说，“如果我们断定会有适当计划到位，或者接近达成协议，就不会出现流动性问题。”

欧元区、欧洲央行和IMF坚持为“过渡”融资设定严格的条件。爱尔兰、葡萄牙和西班牙等国政府在接受帮助时也接受了苛刻的条件，他们也不希望自己的选民看到齐普拉斯获得更优惠的协议。

欧盟官员淡化了希腊被迫退出欧元区的风险，齐普拉斯和大多数希腊人也不希望如此。那种情况恐将成为欧洲新的不稳定因素。

然而希腊问题的争议涉及困难的政治因素。