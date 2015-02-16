《综述》希腊期在不受纾困束缚下取得贷款，拒绝救助延期致谈判破裂

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
**资金外逃**
布鲁塞尔会谈破裂之际，一名资深的希腊银行业人士表示，对市场和银行业而言，希腊的立场不是个好兆头。
“对经济和银行业来说，这是一个非常负面的消息。资金将持续流出。每日流出4-5亿欧元，一周就会流出大约20亿欧元。明天股市和债券收益率将会承压，”他称。
瓦鲁法基斯在美国纽约时报专栏中咄咄逼人地写道，希腊拒绝被当作“债务殖民地”，不愿忍受“对最低迷的经济体实施的最严厉紧缩措施”；他并补充道，“我们已经提出的底线不可逾越”。
民调显示，68%的希腊人希望与欧元区伙伴达成“公平的”妥协；而30%的希腊人表示，政府应该立场强硬，即便这样可能会导致希腊退出欧元区。民调还显示，81%的希腊人希望留在欧元区。
希腊存款外流的情况已然加剧。摩根大通表示，按照当前存款流出的速度，希腊银行业仅剩14周就将耗尽用于从央行获得资金的抵押品。
欧洲央行已经允许希腊央行为本国银行业提供紧急贷款，但债务谈判失败可能会迫使该国实施资本管制。
欧元区成员国--塞浦路斯曾在2013年危机期间被迫让银行关门两周，并实施资本管制。希腊银行业下周一适逢假期将关闭。(完) (编译 张明钧/王颖/许娜；审校 徐文焰/孙茉莉/李婷仪)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。