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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 17:32 BJT

《独家新闻》希腊承诺尊重此前的私有化进程，并避免预算失控

希腊还承诺整顿养老基金，以节约资金，并消除鼓励提前退休的漏洞和因素。

希腊还表示，将改革公共部门薪资系统，不会进一步降薪，但会保证公共部门整体薪资不增加。希腊还称，将逐步引入工资集体协商，以逐渐提高最低工资，但会与欧洲和其它伙伴协商进行。(完) (编译 李春喜/王丽鑫；审校 高琦)
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