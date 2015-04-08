重发-《综述》希腊总理从俄罗斯获得精神支持，而非金融援助

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
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* 希腊资金可能在几周内耗尽
* 普京称希腊没有请求援助
* 齐普拉斯称希腊不是乞丐
路透莫斯科4月8日 - 俄罗斯总统普京周三向希腊总理齐普拉斯提供道义支持和长期合作，但没有提供金融援助，希腊要自己想办法解决与西方债权人之间迫在眉睫的债务问题。
希腊政府与欧元区和国际货币基金组织(IMF)债权人陷入僵局，若不能达成现金换改革的新协议，恐几周内资金耗尽。
“希腊方面没有向我们提出援助请求，”普京在克里姆林宫会谈后在联合记者会上称。“我们讨论了各种经济领域的合作，包括开发大型能源项目的可能性。”
齐普拉斯称：“希腊不是向各国伸手的乞丐，请求他们帮助解决经济问题。当前经济危机不仅是希腊的问题，也是欧洲的危机。”
雅典周三成功售出11.38亿欧元(12.4亿美元)六个月期国库券，筹措维持政府运转所需资金。希腊周四又将面临考验，需向IMF偿还4.5亿欧元，这可能迫使其动用政府机构的现金储备来发放4月公共部门工资和养老金。
希腊必须为4月15日到期的另外10亿欧元短期债务展期。
齐普拉斯对莫斯科的首次访问，令一些欧盟伙伴国感到不快。欧盟和德国警告希腊不要破坏欧盟对俄罗斯的经济制裁。
他在记者会上表示，希腊出口受到俄罗斯反制裁举措的损害，他称这些举措可以理解，并称已向欧盟阐明他不同意“经济战”的逻辑。
齐普拉斯称，“希腊是一个主权国家，有无可争议的权利去实施多边外交政策并发挥自己的地缘政治作用。”这间接回应了欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)发出的警告。
普京表示他理解希腊是被迫遵循这一政策，并否定了利用希腊债务困局挑拨欧盟国家关系的企图。
“我想向你们保证，我们不会利用欧盟内部出现的情况去改善与欧盟的关系。我们希望与一个团结的欧洲进行合作。”
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
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