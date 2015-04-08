重发-《综述》希腊总理从俄罗斯获得精神支持，而非金融援助

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* 希腊资金可能在几周内耗尽

* 普京称希腊没有请求援助

* 齐普拉斯称希腊不是乞丐

路透莫斯科4月8日 - 俄罗斯总统普京周三向希腊总理齐普拉斯提供道义支持和长期合作，但没有提供金融援助，希腊要自己想办法解决与西方债权人之间迫在眉睫的债务问题。

希腊政府与欧元区和国际货币基金组织(IMF)债权人陷入僵局，若不能达成现金换改革的新协议，恐几周内资金耗尽。

“希腊方面没有向我们提出援助请求，”普京在克里姆林宫会谈后在联合记者会上称。“我们讨论了各种经济领域的合作，包括开发大型能源项目的可能性。”

齐普拉斯称：“希腊不是向各国伸手的乞丐，请求他们帮助解决经济问题。当前经济危机不仅是希腊的问题，也是欧洲的危机。”

雅典周三成功售出11.38亿欧元(12.4亿美元)六个月期国库券，筹措维持政府运转所需资金。希腊周四又将面临考验，需向IMF偿还4.5亿欧元，这可能迫使其动用政府机构的现金储备来发放4月公共部门工资和养老金。

希腊必须为4月15日到期的另外10亿欧元短期债务展期。

齐普拉斯对莫斯科的首次访问，令一些欧盟伙伴国感到不快。欧盟和德国警告希腊不要破坏欧盟对俄罗斯的经济制裁。

他在记者会上表示，希腊出口受到俄罗斯反制裁举措的损害，他称这些举措可以理解，并称已向欧盟阐明他不同意“经济战”的逻辑。

齐普拉斯称，“希腊是一个主权国家，有无可争议的权利去实施多边外交政策并发挥自己的地缘政治作用。”这间接回应了欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)发出的警告。

普京表示他理解希腊是被迫遵循这一政策，并否定了利用希腊债务困局挑拨欧盟国家关系的企图。