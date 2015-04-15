《综述》德国对下周达成希腊协议信心不足；希腊资金即将告罊

消息人士此前曾表示，雅典持有的现金即将耗尽，4月20日后储备将为负数。

希腊政府还可以使用一次性举措或搜罗国有机构的最后一点储备来支撑数周，这是其最近几个月一直使用的策略。

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德国财政部发言人表示，即便达成了部长级协议，希腊仍将需要通过新的法案，其债权人还要评估进展。

欧洲央行还在为陷于困境的希腊银行业者提供紧急贷款，周二将贷款上限提高至730亿欧元。

最近几日有关若希腊无法获得外部援助，总理齐普拉斯会提前大选的揣测不断升温，但希腊政府予以否认。

希腊周三标售8.125亿欧元三个月国库券，实现了原定的融资规模。(完)