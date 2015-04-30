《综述》希腊与债权人进行关键谈判，释放让步信号

至于提高最低工资，这位官员表示，希腊政府将与OECD和国际劳工组织 (ILO)协商后再采取行动。齐普拉斯承诺提高最低工资，但遭到债权人的强烈反对。

希腊政府此次作出妥协的同时，正值有迹象显示，即便希腊违约或退出欧元区，对区内其他国家造成的影响，可能也远小于2012年希腊上次濒临违约所引发的动荡。

虽然两年期希腊公债收益率已因违约担忧而高见30%，但受益于欧洲央行购债计划，欧元区其他脆弱二线国家的公债收益率已降至纪录低位。

周四公布的数据显示，西班牙第一季经济增速为2007年以来最快，这是希腊危机蔓延风险有限的最新迹象。

另一个在去年退出纾困的欧元区弱国--葡萄牙已经把2015年的发债任务完成了近三分之二，因此即便公债收益率因希腊忧虑而上扬，给葡萄牙带来的冲击也有限。

不过，穆迪在报告中警告道，希腊退出欧元区可能产生长期后果。

“不应低估希腊退出欧元区的影响，”穆迪全球主权风险主管Alastair Wilson称，希腊退出的直接影响可能有限，但可能冲击信心并扰乱债券市场。(完) (编译 王丽鑫/孙茉莉/李爽/许娜；审校 张荻/李婷仪/郑茵)