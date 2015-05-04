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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 07:13 BJT

《综述》养老金及劳动力改革存在歧见，持续拖累希腊债务谈判进度

一欧元区官员称，各方立场在某些方面比其他方面更趋于一致。斯科勒蒂斯表明，被政府称为“红线”的社会政策是主要障碍。

“现在更有能力也更愿意作出让步，准备也更充分，例如数据方面，”一名了解谈判情况的欧盟官员称。不过他表示，说5月11日能达成协议只是一种“猜测”。

希腊日报Kathimerini称，欧洲央行本周可能考虑在银行从希腊央行获得紧急流动性时，上调抵押品的“减记”幅度，以大幅收紧相关条款。

该报称，考虑中的选项包括债券面值折价44%、65%甚至80%。目前为折价23%。

欧洲央行拒绝对上述报导置评，不过熟悉央行想法的消息人士称，抵押品政策本周不大可能调整，紧急流动性援助势将再延长一周。

“希腊政府方面发出更多正面信号，”一消息人士称。(完) (编译 龚芳/杜明霞/李爽/王丽鑫；审校 张荻/徐文焰)
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