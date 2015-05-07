《综述》希腊无视债权人要求，拒绝在削减养老金和就业改革方面让步

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫近7%，受沪胶跌至近八个月低点拖累
东京商品交易所(TOCOM)的10月期胶 收跌15.1日圆或6.8%，至每公斤206.6日圆，为2月以来的最大单日跌幅，盘中曾触及4月20日以来的最低位205.1日圆。
一直努力在雅典和柏林之间斡旋的法国财长萨潘(Michel Sapin)也称，周一不会达成协议，不过随后几天可能。他称齐普拉斯总体上还是在努力想办法让希腊留在欧元区。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆在法国世界报的一次采访中称，尽管协议最后期限是6月底，“如果雅典流动性问题太严重，可能也会成为最后期限。”
他排除了在当前救援计划完成之前讨论减免希腊债务的可能。
希腊财政部长瓦鲁法基斯在谈判间隙称，预计几天或几周内达成协议，应会包含私有化、改革养老体系、立法和增值税。
瓦鲁法基斯称，希腊退出欧元区是“禁止出现的想法”，因为这最终会毁掉欧元体系。(完) (编译 杜明霞/汪红英/龚芳/王丽鑫；审校 李爽/张荻)
东京商品交易所(TOCOM)的10月期胶 收跌15.1日圆或6.8%，至每公斤206.6日圆，为2月以来的最大单日跌幅，盘中曾触及4月20日以来的最低位205.1日圆。
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