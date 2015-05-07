《综述》希腊无视债权人要求，拒绝在削减养老金和就业改革方面让步

一直努力在雅典和柏林之间斡旋的法国财长萨潘(Michel Sapin)也称，周一不会达成协议，不过随后几天可能。他称齐普拉斯总体上还是在努力想办法让希腊留在欧元区。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在法国世界报的一次采访中称，尽管协议最后期限是6月底，“如果雅典流动性问题太严重，可能也会成为最后期限。”

他排除了在当前救援计划完成之前讨论减免希腊债务的可能。

希腊财政部长瓦鲁法基斯在谈判间隙称，预计几天或几周内达成协议，应会包含私有化、改革养老体系、立法和增值税。