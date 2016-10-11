欧洲政经：希腊改革得到欧元区的正面评价，但仅获得部分新贷款

余下17亿欧元资金的拨付，将取决于9月的拖欠支付数据，希腊当局正在收集该数据。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在会后的记者会上说，收集该数据“需要时间”。

但他补充说，“我们完全相信情况会很好。”

11亿欧元部分的实际拨付将在两周内敲定，在10月24日或25日，届时欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)理事会将开会。

迪塞尔布洛姆表示，ESM在会议上还会就得到拖欠数据后，余下17亿欧元的拨付做出决定。

为了获得贷款资金，希腊要采取15项改革行动，其中最后一个在周末完成。评估希腊改革的机构是欧盟执委会、欧洲央行、ESM和国际货币基金组织(IMF)。(完)