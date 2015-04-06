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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 11:34 BJT

《焦点》希腊承诺偿还所有债务以安抚违约疑虑，周一将继续救助协商

鉴于第一套改革计划未能打动债权人，雅典于周三向包括欧盟、欧洲央行和IMF的债权人代表机构提交了更详细的清单。

但清单提交的太晚，赶不上欧元区副财长组成的欧元工作小组在周三下午召开电话会议时对其进行讨论。

希腊政府希望改革方案通过后能启动救援计划余下的72亿欧元援助，并促使欧洲央行返还持有希腊债券获得的19亿欧元收益。

希腊现在寄望于4月8-9日的另一次欧元区副财长会议，不过届时不大可能达成协议。欧元区财长会议将于4月24日召开。

“恢复希腊经济的资金流动是必要的，”劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)周六对希腊Ependysi报纸称，指责债权人利用希腊融资限制给雅典施压。

“希腊能否履行外部义务取决于我们的债权人最终的政治选择和立场，”他称，并表示养老金和薪资没有风险。(完) (编译 李爽/王兴亚/王丽鑫；审校 徐文焰/郑茵/高琦)
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