《焦点》希腊承诺偿还所有债务以安抚违约疑虑，周一将继续救助协商

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
鉴于第一套改革计划未能打动债权人，雅典于周三向包括欧盟、欧洲央行和IMF的债权人代表机构提交了更详细的清单。
但清单提交的太晚，赶不上欧元区副财长组成的欧元工作小组在周三下午召开电话会议时对其进行讨论。
希腊政府希望改革方案通过后能启动救援计划余下的72亿欧元援助，并促使欧洲央行返还持有希腊债券获得的19亿欧元收益。
希腊现在寄望于4月8-9日的另一次欧元区副财长会议，不过届时不大可能达成协议。欧元区财长会议将于4月24日召开。
“恢复希腊经济的资金流动是必要的，”劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)周六对希腊Ependysi报纸称，指责债权人利用希腊融资限制给雅典施压。
“希腊能否履行外部义务取决于我们的债权人最终的政治选择和立场，”他称，并表示养老金和薪资没有风险。(完) (编译 李爽/王兴亚/王丽鑫；审校 徐文焰/郑茵/高琦)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。