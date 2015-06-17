欧洲政经：希腊任命经济学教授Psalidopoulos担任驻IMF新代表

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅典6月17日 - 希腊财政部周三宣布，任命经济学教授Michalis Psalidopoulos担任驻国际货币基金组织(IMF)的新代表。此前由于希腊执政党的反对，前任提名人未出任该职位。
希腊财政部在一份声明中说，雅典大学教授Psalidopoulos接受了财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)让他代表希腊的提议。Psalidopoulos还曾于2010-2014年担任美国塔夫茨大学(University of Tufts)教授。声明并称，Psalidopoulos将于6月29日出任希腊驻IMF代表一职。
希腊政府此前曾提名Elena Panaritis担任驻IMF代表，但这引发执政党极左翼联盟(SYRIZA)的强烈反对。极左翼联盟称Panaritis的看法与该党的计划有冲突。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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