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债券 | 2017年 6月 9日 星期五 09:06 BJT

欧洲金融：IMF称希腊与欧洲债权人的债务减免谈判“分歧在缩小”

路透华盛顿6月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周四称，希腊与欧洲债权人的债务谈判分歧正在缩小，希望能在下周的欧元集团会议上达成协议。

“我认为谈判在取得进展，分歧在缩小，但还未(达成协议)，”IMF发言人赖斯(Gerry Rice)对记者表示，但未详述具体进展。

IMF总裁拉加德将参加6月15日在卢森堡召开的欧元集团会议。(完) (编译 王丽鑫；审校 侯雪苹/徐文焰)
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