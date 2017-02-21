焦点：希腊与国际金主达成一致 将讨论新的改革方案以换取援助

2015年6月在雅典拍摄的希腊国旗（右）和欧盟旗帜，背景是帕台农神庙。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透布鲁塞尔2月20日 - 欧元区官员表示，希腊及其国际贷款人周一达成一致，由专家团队拟定关于希腊养老金、所得税和就业市场的改革计划。完成这些改革计划，希腊即有资格获得更多低成本贷款援助。

希腊需要在今年第三季结束前，拿到860亿欧元纾困计划的新一笔援助，以偿付到期债务，但上一支赴雅典的代表团于去年底不欢而散。

一位希腊政府官员称，进一步的改革对财政的影响将是中性的，并将从2019年初开始生效，此前最近一轮纾困行动将在2018年结束。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧盟执委会、欧洲央行、欧洲稳定机制(ESM)以及国际货币基金组织(IMF)的专家将很快前往雅典。

“政策方案将有一定修改，不再重点谈撙节，而是更多强调深度改革，这对IMF来说也是关键要素，”他说。

对于如何让经济变得更有效以及让公共财政可持续，IMF、欧元区及希腊的看法存在分歧，该协议则是三方就分歧达成的妥协。

IMF认为，希腊的养老金制度应当进行比目前为止更深入的改革。希腊则断然拒绝重启改革。

欧元区曾表示，迄今为止已同意的改革举措，足够希腊从2018年开始实现并维持不计入负债成本的预算盈余与国内生产总值(GDP)之比为3.5%的目标。但IMF却表示，目前的改革仅能让这一比例达到1.5%，还需对收入和就业市场进行改革。

周一的协议没有对新改革会带来多大的节约效应作出评估。

“我没法给出一个数字，因为数据仍在变动，而且一些讨论还在进行当中。因此关于这方面的最终数据，必须在评估期间确定，”迪塞尔布洛姆称。

“但我们目前的共识是看IMF的意思。”

一旦希腊政府与债权方的专家就改革达成共识，IMF就会对希腊作出新的债务可持续性评估，以确定在需要的情况下，仍需对该国减免债务的规模。

IMF目前认为希腊需要大幅债务减免，而欧元区则并不这么认为。

迪塞尔布洛姆称，“当改革的整体方案达成一致后，又将回到可持续债务负担的问题上。”

“届时如果IMF能够表示，预算能够在当前债务水平保持可持续性，且这些改革将支持经济进一步复苏，那么对未来几年整体债务的分析看上去将更为正面。”

谈判似将延续到荷兰和法国大选期间，欧元区官员称这可能增加达成最终协议的难度。

但欧元区官员表示并不急于达成协议，希腊有足够的现金支撑到7月，届时有72亿欧元债务到期，才会需要国际金主提供帮助。(完)