焦点：希腊与国际金主达成一致 将讨论新的改革方案以换取援助

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透布鲁塞尔2月20日 - 欧元区官员表示，希腊及其国际贷款人周一达成一致，由专家团队拟定关于希腊养老金、所得税和就业市场的改革计划。完成这些改革计划，希腊即有资格获得更多低成本贷款援助。
希腊需要在今年第三季结束前，拿到860亿欧元纾困计划的新一笔援助，以偿付到期债务，但上一支赴雅典的代表团于去年底不欢而散。
一位希腊政府官员称，进一步的改革对财政的影响将是中性的，并将从2019年初开始生效，此前最近一轮纾困行动将在2018年结束。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧盟执委会、欧洲央行、欧洲稳定机制(ESM)以及国际货币基金组织(IMF)的专家将很快前往雅典。
“政策方案将有一定修改，不再重点谈撙节，而是更多强调深度改革，这对IMF来说也是关键要素，”他说。
对于如何让经济变得更有效以及让公共财政可持续，IMF、欧元区及希腊的看法存在分歧，该协议则是三方就分歧达成的妥协。
IMF认为，希腊的养老金制度应当进行比目前为止更深入的改革。希腊则断然拒绝重启改革。
欧元区曾表示，迄今为止已同意的改革举措，足够希腊从2018年开始实现并维持不计入负债成本的预算盈余与国内生产总值(GDP)之比为3.5%的目标。但IMF却表示，目前的改革仅能让这一比例达到1.5%，还需对收入和就业市场进行改革。
周一的协议没有对新改革会带来多大的节约效应作出评估。
“我没法给出一个数字，因为数据仍在变动，而且一些讨论还在进行当中。因此关于这方面的最终数据，必须在评估期间确定，”迪塞尔布洛姆称。
“但我们目前的共识是看IMF的意思。”
一旦希腊政府与债权方的专家就改革达成共识，IMF就会对希腊作出新的债务可持续性评估，以确定在需要的情况下，仍需对该国减免债务的规模。
IMF目前认为希腊需要大幅债务减免，而欧元区则并不这么认为。
迪塞尔布洛姆称，“当改革的整体方案达成一致后，又将回到可持续债务负担的问题上。”
“届时如果IMF能够表示，预算能够在当前债务水平保持可持续性，且这些改革将支持经济进一步复苏，那么对未来几年整体债务的分析看上去将更为正面。”
谈判似将延续到荷兰和法国大选期间，欧元区官员称这可能增加达成最终协议的难度。
但欧元区官员表示并不急于达成协议，希腊有足够的现金支撑到7月，届时有72亿欧元债务到期，才会需要国际金主提供帮助。(完)
(翻译 郑茵/张荻； 审校 戴素萍/徐文焰/王丽鑫)
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